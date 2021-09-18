В Кирове на месте бывшего КВАТУ построят школу

Минпросвещения РФ одобрило еще одну заявку от Кировской области на строительство школы. Новая школа появится на территории бывшего КВАТУ.

Заявка была направлена в рамках дополнительного этапа конкурса на создание мест в образовательных организациях в рамках госпрограммы «Развитие образования». Уведомление о том, что заявка прошла отбор, поступило на днях.

По документам, в Кирове должна появиться школа на 1500 мест с ФОКом. Она расположится на месте бывшего вертолетного училища, здания которого сносят в настоящее время.

Напомним, ранее губернатор Игорь Васильев неоднократно предлагал создать на территории КВАТУ лицейский городок. В нем могли бы разместиться все гимназии и лицеи города.

Отметим, что по программе «Развитие образования» в Кировской области одобрено строительство 11 школ. Они должны быть сданы поэтапно до 2023 года.

На сегодня завершены аукционы по строительству пристроев к школам №30 и №53. Они должны быть сданы к концу 2022 года. По остальным объектам конкурсные процедуры продолжаются.