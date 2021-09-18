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В Кирове на месте бывшего КВАТУ построят школу

Юлия Зорина Новости, Общество

Минпросвещения РФ одобрило еще одну заявку от Кировской области на строительство школы. Новая школа появится на территории бывшего КВАТУ.

Заявка была направлена в рамках дополнительного этапа конкурса на создание мест в образовательных организациях в рамках госпрограммы «Развитие образования».  Уведомление о том, что заявка прошла отбор, поступило на днях.

По документам, в Кирове должна появиться школа на 1500 мест с ФОКом. Она расположится на месте бывшего вертолетного училища, здания которого сносят в настоящее время.

Напомним, ранее губернатор Игорь Васильев неоднократно предлагал создать на территории КВАТУ лицейский городок. В нем могли бы разместиться все гимназии и лицеи города.

Отметим, что по программе «Развитие образования» в Кировской области одобрено строительство 11 школ. Они должны быть сданы поэтапно до 2023 года.

На сегодня завершены аукционы по строительству пристроев к школам №30 и №53. Они должны быть сданы к концу 2022 года. По остальным объектам конкурсные процедуры продолжаются.

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Юлия Зорина