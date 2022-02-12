В Кирове на младенца в коляске с крыши обрушился снег

Мама двухмесячного крошки в этот момент была в магазине.

Сегодня, 12 февраля, на детскую коляску с 2-хмесячным ребенком сошла снежная масса. Мама новорожденного припарковала детский транспорт возле одноэтажного магазина на ул. Милицейской и ушла за покупками.

Малыша обследовали кировские врачи центра травматологии. Госпитализация ему не нужна. По факту падения снега с крыши магазина проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции и теруправления Первомайского района.

По поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока прокуратура Первомайского района города Кирова проводит проверку зимнего содержания дворов и других общественных территорий.

— Выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительной версии, пласт снега сошел со скатной крыши одноэтажного здания, в котором располагается продуктовый магазин, — сообщил замначальника территориального управления Сергей Решетников

Организации предупреждают о своевременной очистке кровель. Напомним, что за неисполнение требований могут быть предъявлены штрафы – до 300 тыс. рублей. Если в результате падения снега нанесены тяжкие телесные повреждения, сотрудникам или руководителю УК может грозить уголовная ответственность.

Фото: admkirov.ru