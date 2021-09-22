В Кирове на Московской посадят кустарники вместо заборов

В Кирове продолжаются работы по высадке живой изгороди. В настоящее время работы ведутся на улице Московской.

Рабочие сажают спирею рябинолистную. Ее саженцы взяты из питомника УДПИ. Деньги из бюджета на их закупку не тратились.

Зеленые насаждения появятся по обе стороны дороги до улицы Солнечной. Они станут препятствием для любителей перебегать дорогу в неположенном месте. Также, по словам начальника отдела транспорта Артема Драчкова, кусты будут хорошей альтернативой серым заборам. К установке последних у горожан возникает немало вопросов.

Всего осенью 2021 года в Кирове будет высажено 1,5 тысячи кустов. Кроме Московской, они появятся на Октябрьском проспекте от улицы Гайдара до Лепсе. После посадки кустарники подстригут, чтобы придать им красивую форму.

В следующем году живая изгородь может появиться на улице Воровского.