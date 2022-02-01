В Кирове на Московской устанавливают арт-объект «Любовь»

В Кирове на перекрестке улиц Московской и Ердякова появится арт-объект «Любовь». Работы по установке уже начались. Фото огромных букв опубликовал телеграм-канал «Строим Киров».

Слово «Любовь» будет установлено в Уткин-парке со стороны улицы Московской. Большие буквы будут видны издалека.

Как сообщается в группе арт-объекта, стоимость работ составила порядка 900 тысяч рублей. Уникальная композиция станет отличным местом для встреч и фотосессий и местом с позитивной энергетикой.

Нельзя не отметить, что кировская «Любовь» очень напоминает пермское «Счастье не за горами».

Фото: @stroim_kirov