В Кирове на набережной Грина собака искусала мужчину

В Кирове собака, гулявшая с хозяевами, искусала мужчину.

Инцидент произошел вечером на нижней набережной Грина. О происшествии рассказал сам пострадавший, 41-летний кировчанин. По словам мужчины, он гулял вместе с женой, как вдруг на него набросилась довольно большая собака и укусила за ногу до крови. Пес был на поводке, но без намордника. А рядом бегали еще 2 собаки поменьше без привязи.

Мужчина попытался объяснить собачницам, что животных следует выгуливать на поводке и в наморднике. Вместо извинений хозяйка кусачего пса обругала кировчанина. Девушка по имени Анна сказала, что мужчина все выдумал, и послала его подальше.

— Что ты на меня руками машешь! Наверное, сам себя ущипнул. Иди в…, — так отреагировала девушка на претензии кировчанина. — Она просто вас понюхала, — сказала вторая женщина.

На вопрос, почему остальные собаки гуляют без привязи, собачницы ответили: «Ну они же маленькие, не кусаются».

След от укуса

Ситуацию попыталась сладить другая собачница постарше. Она принесла извинения и пообещала приобрести поводки и намордник для псов. Также женщина уточнила, что кусачего пса по имени Рокки недавно взяли из приюта, и он еще не привык к людям. По словам собачницы, все прививки у пса сделаны, однако проверить это возможности нет.

— Возмущает абсолютная безнаказанность этих людей. По нашим законам из даже к ответственности привлечь сложно. Заплатят штраф по 500 рублей, если их найдут, и будут дальше гулять точно так же, — поделился мужчина.

Кировчанин рассказал, что несколько лет назад довольно крупная собака напугала его маленького сына, выхватив у него из рук хлеб. Прошло несколько лет, но мальчик до сих пор боится собак.

Фото и видео с места происшествия отправлены в управление ветеринарии.

Фото, видео: Кировская правда