В Кирове на набережной начали вырубать деревья, закрывающие вид на реку

В первую очередь часть поросли убрали у смотровой площадки, которая находится у Вечного огня.

Рабочие приступили к освобождению прогулочной зоны на набережной Грина от зелёных зарослей. Кировчане жаловались, что весь вид, как на реку Вятку, так и на Трифонов монастырь закрывают кусты. Кроме того, ветки мешают отдыхающим, так как низко склоняются над дорожками.

Процесс благоустройства стартовал. Об этом сообщили в городской администрации. Так, уже частично освободили от зелени смотровую площадку, которая находится у Вечного огня. Теперь с неё действительно открывается достойный вид. У горожан появилось новое место для фотографирования.

И скоро таких фотозон на набережной станет больше. Подрядчик очищает лестницу, ведущую к Трифонову монастырю. Горожане теперь смогут не только нормально ходить, не спотыкаясь о ветви, но и любоваться церковной архитектурой.

Территорию набережной Грина, которую загородил разросшийся кустарник, планируют полностью привести в порядок до конца сентября.

Фото: admkirov.ru