В Кирове на Октябрьском проспекте повесят 60 световых звезд

16 декабря в Кирове началась установка новогодней иллюминации на Октябрьском проспекте. Центральную аллею украсят 60 световых звезд.

Праздничные звезды появятся на участке от площади Лепсе до улицы Гайдара. В этом году данный участок был благоустроен по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Кроме Октябрьского проспекта, световые звезды повесят на улицах Московской и Павла Корчагина (у домов №213-215), а также в парке имени Гагарина и на площади «Авитек». Также в пешеходных зонах установят световые арки и объемные композиции.

Иллюминация будет подключена к общей городской электросети и загорится при включении уличного освещения. Работы планируется выполнить в кратчайшие сроки – до Нового года осталось всего 2 недели.

Ранее мы писали, что на Театральной площади началось обустройство новогоднего городка.