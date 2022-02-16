В Кирове на Октябрьском проспекте произошло жесткое ДТП

16 февраля в Кирове на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Молодой Гвардии столкнулись 2 автомобиля. Видеозапись с места происшествия появилась в группе «КУ43 — Киров Убежище (ДТП, ЧП)».

Обстоятельства происшествия не уточняются. Однако, судя по полученным повреждениям, столкновение было жестким.

У одного из участников аварии, «Киа», разбита передняя часть, а обломки бампера разбросаны по проезжей части. Второй автомобиль, УАЗ, стоит в 10 метрах впереди. Можно предположить, что водитель «Киа» решил повернуть налево, а УАЗ зацепил его и «снес полморды», как пишут в соцсетях.

Водители обеих машин живы и, по всей вероятности, отделались испугом и легкими ушибами. В комментариях отмечают, что на этом перекрестке нередко происходят «мощные» аварии.

Видео: vk.com/ky43_ubezhishe