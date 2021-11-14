В Кирове на Октябрьском проспекте в аварии травмирована 8-летняя девочка

В воскресенье около 14 часов в Кирове у дома №127 на Октябрьском проспекте произошла авария, в которой пострадала 8-летняя девочка. Столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «» Шевроле Каптива».

По информации региональной ГИБДД, водитель «Лады» грубо нарушил правила дорожного движения. Его автомобиль выехал на перекрёсток Октябрьского проспекта и улицы Молодой Гвардии на красный сигнал светофора. И врезался в «Шевроле Каптиву». От сильного удара «Гранта» перевернулась и в ней сработали подушки безопасности.

В ДТП кроме 8-летней девочки, пассажирки «Шевроле», получил травмы его водитель.

Ранее мы сообщали, что сегодняшней ночью на улице Лепсе погибла 22-летняя девушка. Страшные фотографии появились в соцсетях.

Фото: ГИБДД Кировской области