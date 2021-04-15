В Кирове на остановке был похищен телефон (ВИДЕО)

Мужчина, которого подозревают в совершении преступления, попал на запись видеокамеры.

В Кирове на остановке был похищен телефон. Преступление совершено в конце марта на улице Дзержинского рядом с домом №64. Полицейские сообщают, что злоумышленник особо не скрывался. Он попал на запись видеокамеры и сейчас объявлен в розыск.

Всех, кто узнал мужчину на видео, стражи правопорядка просят сообщить о том, где он может находиться. Рассказать об этом можно по телефонам: 66-47-10, +7-953-672-17-37 или 02 (102 с мобильного телефона). Конфиденциальность гарантируется.