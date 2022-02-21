В Кирове на перекрестке Ленина и Современной создадут переходно-скоростные полосы за 36 млн

В Кирове на перекрестке улиц Ленина и Современной появятся переходно-скоростные полосы. Конкурс на их установку уже объявлен.

Стоимость создания полос составит 36 миллионов рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета. Ожидается, что полосы способствуют улучшению дорожной ситуации и снижению числа ДТП. Также они помогут разделить транспортные потоки и повысить пропускную способность перекрестка.

В рамках этого же контракта будут обустроены 3 съезда: 12-метровый и 2 шестиметровых с полосой для правого поворота. В районе съездов будут обновлены тротуары. Также подрядчику предстоит заменить остановку напротив ТЦ «Грин Хаус».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 марта. Работы должны быть выполнены до начала августа 2022 года.

Ранее мы писали, что в Кирове планируют расширить улицу Ленина.