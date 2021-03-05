В Кирове на пешеходных переходах и остановках установят 850 новых светильников

До 15 марта будут искать подрядчика, который возьмется за этот заказ.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном центре установят уличные светильники. Их, в количестве 850 единиц, разместят на 74 участках дорог возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Сделать это подрядчику нужно будет до 31 июля текущего года.

Сейчас объявлен аукцион. 15 марта должны определиться с тем, кто возьмется за выполнение работ, сообщили в кировской мэрии. Цена контракта — 6 299 700 рублей.

Так, этим летом должно стать светлее на двух улицах мкр Радужного: Новой и Конституции, паре улиц в Нововятском районе: Молодой Гвардии и Кирова, в Дороничах и еще на 38 улицах:

Ранее мы сообщали о том, что регион хорошими темпами реализует федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: admkirov.ru