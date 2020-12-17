В Кирове на проезжую часть рухнул столб

Образовалась огромная пробка на выезде из города.

Вчера вечером, 16 декабря, на улице Ленина напротив ТЦ «Микс» произошло ЧП. Прямо на дорогу рухнула опора ЛЭП. Массивный столб перегородил проезжую часть.

Всё случилось в час пик. Образовались большие пробки в сторону выезда из города, и на въезде в Киров. Автомобилисты снимали случившееся на мобильники. К счастью, столб не пролежал и часа. Его оперативно убрали, чтобы открыть движение транспорта.

По словам очевидцев, опора ЛЭП упала не просто так. Произошло ДТП. В неё врезался внедорожник. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. Начата проверка.

Фото происшествия появилось в соцсетях. Пользователи сообщили, что несколько лет назад практически на этом же месте уже падал столб. Тогда его тоже снёс автомобиль.

Ранее в Кирове рассказали подробности смертельного ДТП на Щорса.

Иллюстрации: vk.com/zlo43, vk.com/ky43_ubezhishe