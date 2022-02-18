В Кирове на Производственной фура снесла столб и заблокировала проезд

18 февраля в Кирове на улице Производственной большегруз врезался в столб и заблокировал проезд. Информацией о случившемся поделился гендиректор АТП Денис Пырлог в своем телеграм-канале.

ДТП случилось в районе дома №24. Водитель фуры врезался в троллейбусную опору контактной сети, повалив столб. На движении троллейбусов это не отразилось, потому что они давно не ездят по Производственной. Однако движение в сторону улицы Солнечной было полностью перекрыто.

В соцсетях автолюбители сообщают об огромной пробке в районе места происшествия.

— На Производственной у Весты столб упал. Не суйтесь, вся Производственная стоит в сторону Солнечной!! — такой пост появился в группе «Местоположение ДПС».

Фото: @Myslivsluh999

Видео: vk.com/kirovdps