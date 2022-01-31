В Кирове на проспекте Строителей загорелся автомобиль

Иномарка серьёзно пострадала. У неё сгорела передняя часть.

Сегодня, 31 января, в Кирове вспыхнул автомобиль. Всё случилось на проспекте Строителей. Во время стоянки загорелся Volkswagen.

На место оперативно прибыли пожарные. Они потушили огонь. Капот машины обгорел.

В ГУ МЧС России по Кировской области уточнили, что по данному происшествию проводится проверка. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Фотографии пожара появились в соцсетях. Пользователи обсуждают происшествие. По словам очевидцев, произошло сильное задымление. Улицу окутал дым. Запах гари чувствуется, по отзывам, и сейчас. По словам свидетелей, причиной случившегося стало одеяло под капотом.

Фото: vk.com/zlo43