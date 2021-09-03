В Кирове на Щорса сбили перебегающего дорогу 20-летнего юношу

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.

В программе «Место происшествия» показали сюжет о ДТП, произошедшем на улице Щорса. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что юноша стоит на светофоре. Для транспорта загорается красный свет. Перед зеброй останавливается газель. Юноша очень быстро стартует с места и бегом пытается перебежать дорогу.

В это время по другой полосе мчится ещё одна Газель. Её водитель не тормозит перед пешеходником. В результате бегущий юноша попадает прямо под колёса авто. Удар получается сильным. Человека откидывает на проезжую часть, где его ещё протащило несколько метров. О состоянии горожанина не сообщается.

Фото: vk.com/kirovmp