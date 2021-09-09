В Кирове на Советском тракте запретили продавать арбузы

В Кирове на Советском тракте пресекли незаконную торговлю арбузами и дынями. Нарушение было выявлено в ходе рейда по соблюдению правил внешнего благоустройства.

Специалисты теруправления по Ленинскому району обнаружили, что на повороте к деревне Головизнинцы мужчина оборудовал импровизированный прилавок и продавал на нем бахчевые культуры: дыни и арбузы. Разрешения на ведение торговли у продавца не оказалось.

Инспекторы составили на нарушителя административный протокол. Штраф за ведение розничной торговли в неустановленном месте составляет до 5 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что 1 сентября в Кировской области незаконно продавали алкоголь.