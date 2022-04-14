В Кирове на Спасской сбили 9-летнего мальчика

В Кирове водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика. О происшествии сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось 13 апреля в 10.30 у дома №51 — напротив кинотеатра «Смена». Школьник решил перебежать дорогу в неположенном месте. 32-летний водитель «Тойоты Камри» не успел затормозить и сбил ребенка.

В результате происшествия мальчик получил травмы. Пешеходный переход был в 20 метрах от места аварии.

Ранее мы писали, что в Кирове водитель «Калины» задел подростка, который переходил дорогу в неустановленном месте.