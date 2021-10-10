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В Кирове на Сурикова появится 4-полосная дорога с зелеными зонами

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

В Кирове продолжаются работы по строительству улицы Сурикова. Об их ходе рассказали в кировской мэрии.

Строительство Сурикова началось в конце апреля. Работы ведутся в рамках проекта БКД. По условиям контракта подрядчик АО «Гордормостстрой» выполнит строительство участка от улицы Некрасова до Калинина.

В Кирове на Сурикова появится 4-полосная дорога с зелеными зонами

В настоящее время на участке завершается укладка основания дорожного полотна. Оно выполнено из черного щебня и пористого асфальта.

Одновременно ведутся работы по подготовке территории для автостоянки с четной стороны Сурикова. До зимы здесь будет положен нижний слой покрытия. Также в ближайшее время будет завершено устройство ливневки.

В Кирове на Сурикова появится 4-полосная дорога с зелеными зонами

Ранее рабочие сделали основание под остановочный «карман». Для избежания появления колеи оно усилено железобетонными плитами.

До конца 2021 года на объект доставят все необходимые стройматериалы. Работы будут завершены к 1 октября 2022 года. Протяженность нового участка улицы Сурикова составит 800 метров. Новая дорога будет четырехполосной, с тротуарами, освещением и зелеными зонами по краям.

В Кирове на Сурикова появится 4-полосная дорога с зелеными зонами

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Юлия Зорина