В Кирове на Сурикова появится 4-полосная дорога с зелеными зонами

В Кирове продолжаются работы по строительству улицы Сурикова. Об их ходе рассказали в кировской мэрии.

Строительство Сурикова началось в конце апреля. Работы ведутся в рамках проекта БКД. По условиям контракта подрядчик АО «Гордормостстрой» выполнит строительство участка от улицы Некрасова до Калинина.

В настоящее время на участке завершается укладка основания дорожного полотна. Оно выполнено из черного щебня и пористого асфальта.

Одновременно ведутся работы по подготовке территории для автостоянки с четной стороны Сурикова. До зимы здесь будет положен нижний слой покрытия. Также в ближайшее время будет завершено устройство ливневки.

Ранее рабочие сделали основание под остановочный «карман». Для избежания появления колеи оно усилено железобетонными плитами.

До конца 2021 года на объект доставят все необходимые стройматериалы. Работы будут завершены к 1 октября 2022 года. Протяженность нового участка улицы Сурикова составит 800 метров. Новая дорога будет четырехполосной, с тротуарами, освещением и зелеными зонами по краям.