Фотографии изогнутого дерева жители областного центра размещают в социальных сетях.

25 декабря в Кирове было объявлено метеопредупреждение. В городе бушевал ветер. Его скорость достигала 21 м/с. Не обошлось и без повреждений. Так, в Кирове на Театральной площади сильный ветер повредил Новогоднюю елку.

Некоторым комментаторам было не жаль украшенного дерева.

— Лучше бы упала или унесло куда подальше… В лесном крае ставить пластмассовую елку — как-то не очень.

Но большинство всё-таки были рады тому, что ель устояла.

Кстати, непогода едва не сорвала соревнования ралли «Вятка». Сильный ветер повалил на трассу сосну. В итоге, её спилили и автогонки начались и сегодня.

Фото из открытых источников