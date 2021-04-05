В Кирове на три дня поменяется расписание электричек

В апреле поменяется расписание движения нескольких электропоездов Кировского направления.

Как сообщает «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», изменения будут действовать 14, 17 и 21 числа.

Поезд № 6371 Яр – Киров будет отправляться в 4:12 и прибывать на конечную станцию в 7:19.

Поезд № 6373 Яр – Киров будет отправляться в 5:23 и прибывать на конечную станцию в 8:41.

Поезд № 6374 Киров – Яр будет отправляться в 2:06 и прибывать на конечную станцию в 5:38.

Поезд № 6376 Киров – Яр будет отправляться в 7:32 и прибывать на конечную станцию в 10:49.

Фото new-variant.ru