В Кирове на ул.Северо-Садовой произошел порыв теплосети

Сегодня в Кирове на ул.Северо-Садовой произошёл порыв тепловой сети.

В результате горячая вода под давлением вышла на поверхность. Рядом с местом происшествия находилась 10-летняя девочка, получившая ожоги. Её доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Департамент городского хозяйства проводит проверку ЧП. В организации, обслуживающей теплосети, запрошена информация о случившемся. Готовится обращение в Ростехнадзор о проведении внеплановой проверки по соблюдению Кировскими тепловыми сетями (МУП «КТС») требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов.

В «КТС» создана специальная комиссия. Компания окажет помощь в лечении и восстановлении пострадавшей девочки.

Фото admkirov.ru