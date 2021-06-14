В Кирове на ул.Северо-Садовой произошел порыв теплосети

Сегодня в Кирове на ул.Северо-Садовой произошёл порыв тепловой сети.
В результате горячая вода под давлением вышла на поверхность. Рядом с местом происшествия находилась 10-летняя девочка, получившая ожоги. Её доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.
Департамент городского хозяйства проводит проверку ЧП. В организации, обслуживающей теплосети, запрошена информация о случившемся. Готовится обращение в Ростехнадзор о проведении внеплановой проверки по соблюдению Кировскими тепловыми сетями (МУП «КТС») требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов.
В «КТС» создана специальная комиссия. Компания окажет помощь в лечении и восстановлении пострадавшей девочки.
Фото admkirov.ru