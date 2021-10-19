В Кирове на улице Азина пьяный кировчанин выстрелил в лицо подростку

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Кирова, который выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета.

Инцидент произошел 10 октября на улице Азина. Как установили следователи, нетрезвый 20-летний кировчанин направил пистолет в сторону 13-летнего подростка, а потом выстрелил ему в лицо. Мальчик испытал физическую боль. Перед этим мужчина неадекватно вел себя, нарушая общественный порядок.

По факту хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия, была проведена проверка. По ее итогам возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Кировской области выстрелил из пневматики в 10-летнего ребенка.