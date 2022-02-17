В Кирове на улице Гайдара, 4а появится детский сад на 100 мест

В Кирове продолжается реконструкция здания на улице Гайдара, 4а. Здесь откроется детский сад на 100 мест.

Оборудование здания под садик ведется в рамках программы «Развитие образования в г. Кирове». Стоимость реконструкции – 95 миллионов рублей. Деньги выделены из городского бюджета.

Работы проводит ООО «Ремонтно-строительное управление». Как рассказал представитель подрядчика, в настоящее время завершено строительство пристроя к старому зданию и демонтаж крыши. Идет установка оконных блоков и укладка новой кровли.

— К зданию уже подведено отопление. К концу февраля мы планируем подать тепло в помещения и приступить к внутренней отделке, — говорят в РСУ.

Согласно проекту, на Гайдара, 4а появится двухэтажный детсад. Он рассчитан на 5 групп (2 младших и 3 дошкольных) общей численностью 100 воспитанников. По контракту, работы должны быть завершены в сентябре 2022 года. Ход реконструкции контролирует управление капитального строительства.