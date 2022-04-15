В Кирове на улице Калинина произошла массовая авария

15 апреля в Кирове произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария случилась в 8.20 у дома №49 на улице Калинина. Столкнулись 3 машины: «Мазда», «Форд» и «Опель Астра».

Столкновение было жестким — у автомобилей повреждена передняя часть. Вероятно, аварию могли спровоцировать сложные погодные условия — сегодня в Кирове выпал мокрый снег.

В результате происшествия пострадали 3 человека. Одна из пострадавших – 10-летняя девочка. По факту происшествия проводится проверка.