В Кирове на улице Казанской снова ограничили движение транспорта

Оно будет действовать до начала следующей недели.

В городской администрации сообщили, что на улице Горбачёва рабочие приступили к подключению многоквартирного дома к инженерным сетям. Идут раскопки. Поэтому движение автотранспорта пришлось ограничить.

Место, где сейчас не могут проехать автомобилисты — это перекрёсток Горбачёва и Казанской. Именно там проходят работы.

— Проезд предполагается открыть в следующий понедельник, 13 декабря. До этого времени водителям лучше заранее выбирать другой маршрут, — пояснили в городской администрации.

Напомним, в этом году движение на улице Казанской уже закрывали. При чём сразу на несколько месяцев. Там шла реконструкция теплосетей.

Фото: admkirov.ru