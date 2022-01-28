Из-за ДТП в сторону Нововятска образовалась большая пробка.

Сегодня вечером, 28 января, в Кирове на улице Ленина перевернулась Kia Spectra. Происшествие случилось на отрезке между улицами Блюхера и Хлыновской, рядом с гипермаркетом «Мегаспорт».

Пока официальной информации нет. Но в соцсетях многочисленные свидетели утверждают, что виной всему «пятница». И аргументируют тем, что автомобиль перевернулся «на ровном месте». «Кировская правда» следит за развитием событий. Информация будет дополняться.

Фото: kirovpravda.ru