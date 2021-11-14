В Кирове на улице Лепсе насмерть сбили 22-летнюю девушку

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью. Известно, что пешеход перебегала дорогу на красный свет.

В Кирове 14 ноября в четвёртом часу на улице Лепсе насмерть сбили 22-летнюю девушку. Страшные фотографии сразу же появились в социальных сетях. Кировчане соболезновали и удивлялись, как на пустой дороге в это время суток можно было сбить человека (попасть под колёса). Некоторые даже строили догадки, что это лежит пьяный человек.

Однако все-таки это был трагический случай. Подробности сообщили в ГИБДД Кировской области. Автоинспекторы рассказали, что под колеса «уазика» попала 22-летняя девушка. Она пересекала улицу Лепсе в районе дома №51а на запрещающий сигнал светофора. За рулем УАЗ-3303 находился 34-летний водитель. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв.

Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в Лянгасово в ДТП пострадала 12-летняя девочка.

Фото: ГИБДД Кировской области и vk.com/kirov_blacklist