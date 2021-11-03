В Кирове требуют снести незаконно строящийся дом на улице Молодой Гвардии

В Кирове обнаружили незаконную стройку. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Стройка дома ведется на улице Молодой Гвардии, 6д. 2 ноября в отношении собственника строения и участка был составлен протокол об административном нарушении по статье 7.13 КоАП РФ. Также ведомство направило в суд иск с требованием снести незаконную постройку.

При этом застройщик Кочкин Алексей Владимирович пытается доказать, что идет не стройка нового дома, а реконструкция уже существующего здания.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке снесли цветочный павильон, установленный в охранной зоне.

Фото: vk.com/stroim_kirov