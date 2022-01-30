В Кирове на улице поймали с поличным двух клиентов наркомафии

В Кирове росгвардейцы задержали двух подозреваемых в покупке наркотиков.

Накануне около трех часов дня вечера патрульный наряд вневедомственной охраны проезжал по ул. Молодой Гварии. Около одного из гаражей обратил внимание на двух мужчин, которые, увидев подъезжающий к ним патрульный автомобиль, бросили в сторону некий пакетик и попытались уйти.

Их задержали, расспросили, и они сознались, что купили через интернет наркотик для своего употребления. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла пакетик с порошком и направила на экспертизу. 27-летних задержанных отправили в полицию для разбирательства.