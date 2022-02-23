В Кирове на улице Щорса столб рухнул на дорогу

23 февраля в Кирове столб упал на проезжую часть. Фото ЧП появились в группе «Место происшествия».

Инцидент произошел у дома №17 на улице Щорса. Бетонная опора, на которой держались троллейбусные провода, рухнула прямо на дорогу.

Столб помял багажник одного припаркованного авто. Другие участники движения не пострадали.

Упавший столб перегородил одну из полос. Ликвидацией последствий ЧП занимается спецтехника.

В соцсетях кировчане предполагают, что виновником падения столба стал автомобиль, который врезался в него некоторое время назад.

Фото: vk.com/zlo43