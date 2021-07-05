В Кирове на улице Спасской художник расписал центральный тепловой пункт

Заняло это больше недели. Теперь в областном центре появился новый арт-объект.

К руководству кировского филиала «Т Плюс» обратился известный кировский художник Евгений Сесюков. Молодой человек профессионально занимается стрит-артом, рисует картины. Это имя известно за пределами не только нашей области, но и страны.

Художник предложил разительно изменить облик центрального теплового пункта, который находится на улице Спасская, 59. В частности он высказал инициативу раскрасить строение в стиле стрит-арт на спортивную тематику. Дело в том, что тепловой пункт расположен рядом со спортивной площадкой.

На работу мастер потратил больше недели. Сейчас здание совершенно преобразилось. Его можно назвать новым городским арт-объектом.

Фото предоставлено кировским филиалом «Т Плюс»