В Кирове на Ульяновской произошла драка с ножом и электрошокером

В Кирове на улице Ульяновской произошла драка с применением холодного оружия. О происшествии сообщили в УМВД.

Около 12 часов на остановке подрались двое мужчин. Один напал на другого с электрошокером, а второй в ответ ударил соперника ножом. Агрессор получил проникающее ранение легкого.

34-летний нападавший с ножом был задержан и доставлен в полицию. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Проверка показала, что мужчина ранее был судим. О законности применения электрошокера вторым участником драки не сообщается.

Ранее мы писали, что в Кирове неизвестный брызнул из баллончика в лицо водителю троллейбуса.