В Кирове на вокзале задержали мужчину с патронами

На железнодорожном вокзале Кирове задержали пассажира, везущего охотничьи патроны. О происшествии сообщили в линейном отделе МВД Кировской области.

Патроны в сумке мужчины обнаружил работник службы транспортной безопасности проверявший багаж через интероскоп. Прибор сработал. В ходе проверки в сумке приезжего из Коми было обнаружено 25 охотничьих патронов, пригодных для стрельбы.

Позже выяснилось, что боеприпасы мужчина украл у своего соседа по вагону в поезде Чита – Москва. Сумма ущерба составила 600 рублей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 226 УК РФ. ЗА хищение боеприпасов мужчина может попасть в колонию на срок до 7 лет.