В Кирове на выставке «Суббота чистоты» представили инновационные проекты

На ней также были показаны новые технологии по обращению с отходами и продемонстрирована современная спецтехника.

Мероприятие прошло сегодня, 19 декабря, в Кирове у Дворца творчества – Мемориала. Выставку назвали «Суббота чистоты». Она была посвящена экологии. Провести её предложили кировские экоактивисты. Идея была поддержана главой региона Игорем Васильевым и председателем правительства Кировской области Александром Чуриным.

— Работа, которую мы проводим с вами, делает жизнь кировчан комфортнее и безопасней, — сказал Александр Анатольевич, обращаясь к общественникам и экоактивистам. — Уверен, что и в дальнейшем совместные проекты в сфере охраны окружающей среды позволят сделать наш регион чистым и красивым.

Посетители выставки увидели современную технику, которая позволяет вывезти намного больше мусора, чем сегодняшние мусоровозы. Так как машина измельчает отходы и уплотняет их.

На другой площадке жителям города рассказали о необычном проекте «Эко-соседи». Его идея состоит в том, что отходы можно превращать в доходы. Соседи после раздельного сбора мусора реализуют вторсырьё. И на полученные от этого деньги проводят благоустройство придомовой территории.

Также была представлена интересная идея экологического просвещения для учеников. Проект носит название «ПРОкачаем школы». В его рамках ребят обучают бережному отношению к природе. Занятия проводятся в форме дискуссий, квестов, и т.п. В проекте участвуют более 4 тысяч школьников.

На выставке все желающие могли сыграть в «Чистолото» и получить необычные призы. Они тоже были тематическими — сумки, браслеты, обложки для документов из экологичных материалов и переработанного пластика.

Ранее мы сообщали о том, что сделано за год, чтобы улицы кировских населённых пунктов становились чище.