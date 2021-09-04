В Кирове на здании Вятского ГАТУ появится огромный космический корабль

В Кирове на одном из зданий Вятского ГАТУ нарисуют огромное граффити. Его автор – кировчанка Мария Державина, которая стала победителем фестиваля стрит-арта «ФормART» в Кировской области.

На картине кировской художницы «Путь к успеху в тебе» изображен космический корабль и кировчане, которые внесли вклад в развитие космонавтики: ученый Константин Циолковский и космонавт Виктор Савиных.

Сама Мария работает преподавателем по рисованию в ДЮЦ Октябрьского района. Живописью занимается с 5 лет. О том, что Мария прошла в финал конкурса, стало известно в августе.

— Тема космоса очень вдохновляет меня. Хочется, чтобы мы не забывали тех, кто стоял у истоков освоения космического пространства, — говорит девушка.

Граффити по эскизу Марии появится на главном здании Вятского ГАТУ со стороны улицы Маклина. Все будет готово к 15 сентября.

Фото и видео «живописного» процесса появятся на сайте проекта formartpfo.ru. Потом работы примут участие в финальном голосовании, где из 14 победителей от каждого региона выберут лучших. Конкурс завершится в октябре.

— На мой взгляд, работа кировской участницы, ставшая лучшей, отражает тренды времени, которые мотивируют к саморазвитию и самосовершенствованию на благо общества, – сказал и.о. главы минспорта Кировской области Георгий Барминов.

Отметим, что всего на фестиваль «ФормART» была подана 161 заявка из 14 субъектов ПФО. Участие в конкурсе приняли как профессионалы, так и любители.