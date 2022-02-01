В Кирове начал ходить автобус №8 для маломобильных граждан

С 1 февраля в Кирове начал работу маршрут №8 для маломобильных граждан. Об этом сообщили в горадминистрации.

Восьмой автобус будет курсировать от автовокзала до протезно-ортопедического предприятия на Мельничной, 23. Всего в расписании предусмотрено 3 рейса.

Стоимость проезда будет такой же, как в городском транспорте. Все льготы действительны.

Напомним, что решение создать специальный маршрут для людей с ограниченными возможностями было принято на городской комиссии в конце января. Тогда же было подписано и соответствующее постановление. Отвечать за маршрут будет автопредприятие ООО «Азимут».

Расписание автобусов по маршруту №8 в Кирове