В Кирове начал работу новый фонтан

Он находится напротив цирка, у нового жилого комплекса.

Кировчане делятся в интернете фотографиями нового фонтана. Его построили на Октябрьском проспекте, напротив цирка. Как уточняют пользователи, водный объект установлен у жилого комплекса «Циолковский».

Фонтан является частью благоустройства территории комплекса. Поставили объект прошлой осенью. Рядом находятся скамейки. В сентябре 2020 его и опробовали. Уже тогда дворовый фонтан был назван новой достопримечательностью.

В жаркую погоду, которая захватила Киров, фонтан стал местом притяжения. Рядом играют ребята, сидят мамы с колясками, пенсионеры. Снимки в интернете обсуждают пользователи. Они волнуются, что фонтан могут обнести забором, чтобы наслаждаться им могли только жильцы жилого комплекса. Однако такие планы застройщик пока не подтверждает.

Ранее мы писали, что в мае в Кирове открываются фонтаны.

Фото: vk.com/etotkirov