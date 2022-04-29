27 апреля в Кирове началась акция «Георгиевская ленточка». В ее рамках волонтеры раздадут кировчанам символ Победы – черно-оранжевые ленты.
За время акции, которая проводится с 2005 года, георгиевская ленточка стала одним из самых узнаваемых символов Дня Победы. Цвета пороха и огня знают даже маленькие дети.
Акция проходит не только в России, но и в Индии, Сербии, Тунисе, Ливане. В Кирове ленточки раздают волонтеры – студенты, добровольцы объединения «Перекресток» и центра «Калейдоскоп», члены движения «Волонтеры Победы». Вместе с ленточкой они вручают листовки с правилами ее ношения и историей символа.
Акция продлится до 9 мая. Где можно найти волонтеров с георгиевскими ленточками в Кирова:
1 мая – с 11 до 13 часов
- у фонтана на Театральной площади,
- у ЦУМа.
7 мая – с 11 до 13 часов
- в парке имени Кирова,
- у ТЦ «Глобус» на Воровского, 135,
- на площади Конева,
- у Вятской филармонии
9 мая – с 11 до 13 часов
- у фонтана на Театральной площади,
- в парке имени Кирова,
- у ТЦ «Глобус» на Воровского, 135,
- у ТЦ «Глобус» на Павла Корчагина, 215/1 (мкр. Домостроитель),
- на Коминтерновской площади,
- у ТЦ «Глобус» на улице Спортивной, 10 (мкр. Лянгасово),
с 12 до 15 часов
- в сквере борцов революции
Накануне, чтобы напомнить кировчанам о приближении великого праздника, волонтеры развернули на Театральной площади 10-метровую георгиевскую ленту. Кировчане фотографировались на ее фоне и уносили с собой маленькие георгиевские ленточки. Всем желающим волонтеры подробно рассказывали об истории символа и его значении.