27 апреля в Кирове началась акция «Георгиевская ленточка». В ее рамках волонтеры раздадут кировчанам символ Победы – черно-оранжевые ленты.

За время акции, которая проводится с 2005 года, георгиевская ленточка стала одним из самых узнаваемых символов Дня Победы. Цвета пороха и огня знают даже маленькие дети.

Акция проходит не только в России, но и в Индии, Сербии, Тунисе, Ливане. В Кирове ленточки раздают волонтеры – студенты, добровольцы объединения «Перекресток» и центра «Калейдоскоп», члены движения «Волонтеры Победы». Вместе с ленточкой они вручают листовки с правилами ее ношения и историей символа.

Акция продлится до 9 мая. Где можно найти волонтеров с георгиевскими ленточками в Кирова:

1 мая – с 11 до 13 часов

у фонтана на Театральной площади,

у ЦУМа.

7 мая – с 11 до 13 часов

в парке имени Кирова,

у ТЦ «Глобус» на Воровского, 135,

на площади Конева,

у Вятской филармонии

9 мая – с 11 до 13 часов

у фонтана на Театральной площади,

в парке имени Кирова,

у ТЦ «Глобус» на Воровского, 135,

у ТЦ «Глобус» на Павла Корчагина, 215/1 (мкр. Домостроитель),

на Коминтерновской площади,

у ТЦ «Глобус» на улице Спортивной, 10 (мкр. Лянгасово),

с 12 до 15 часов

в сквере борцов революции

Накануне, чтобы напомнить кировчанам о приближении великого праздника, волонтеры развернули на Театральной площади 10-метровую георгиевскую ленту. Кировчане фотографировались на ее фоне и уносили с собой маленькие георгиевские ленточки. Всем желающим волонтеры подробно рассказывали об истории символа и его значении.