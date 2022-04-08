В Кирове началась подготовка мемориальных зон к Дню Победы

На первой неделе апреля в Кирове началась подготовка мемориальных зон к 9 Мая. Об этом сообщили в горадминистрации.

У Вечного огня на набережной Грина начали ворошить снег и убирать остатки льда. Как только позволит погода, подрядчик проведет косметический ремонт стелы и приведет в порядок газоны.

В ближайшие дни будут осмотрены 7 мемориальных зон в заречной части Кирова. 2 года назад на некоторых из них был сделан капремонт. Поэтому в этом году рабочие проведут лишь плановые работы: восстановление плитки, покраска.

Идут работы по весеннему благоустройству и в общественных местах. На детской площадке на набережной Грина начата чистка дорожек с помощью спецтехники. А снежные массы сдвинуты от пешеходной части, чтобы дорожки не топило талой водой.

Напомним, что в следующие выходные в Кирове пройдет первый общегородской субботник.