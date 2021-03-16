В Кирове началась расчистка участка под новую школу

Уже около недели на участке на улице Пролетарской, предназначенном под новую школу, работает строительная техника.

Расчистка территории ведется и днем, и ночью. В настоящее время рабочие копают котлован под будущий фундамент.

Напомним, что школа на Пролетарской, 11а должна появиться уже в этом году на месте здания бывшего учебного комбината. За 248 миллионов рублей МУК реконструирует ООО «Стройтек». Новая школа сможет принять 300 учеников и разгрузить учебные заведения в центре города.

Как отмечалось ранее, новое здание может стать филиалом одной из уже действующих школ. В 70-е годы прошлого века на этом месте располагалось здание восьмилетки №27.

Фото: kirovpravda.ru