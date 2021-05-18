В Кирове началась весенняя битва с борщевиком

В Кирове начались работы по ликвидации самого главного и опасного сорняка – борщевика Сосновского. На уничтожение растения выделено почти 3 миллиона рублей.

Так, в Ленинском районе будет проведена химическая обработка территорий от борщевика на площади более 800 «квадратов». Гербициды распылят с помощью аэрозольного генератора. Проникнув внутрь, химикаты заблокируют фотосинтез и транспорт воды, из-за чего борщевик засохнет, рассказал руководитель компании-подрядчика Сергей Некрасов.

«Бои» с борщевиком пройдут в 3 этапа. После обработки химикатами остатки растений уничтожат механическим способом, что предотвратит появление новых всходов.

Работы по ликвидации борщевика пройдут во всех районах города. В мае они наиболее эффективны, потому что сорняк только начинает идти в рост.

Ранее, в 1980 году, «Кировская правда» публиковала заметку под названием «Щедрый борщевик». о том, как в Омутнинском районе впервые посеяли борщевик. Растение пошло на корм коровам.