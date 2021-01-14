В Кирове начали допрашивать свидетелей по делу Быкова

Бывшего сити-менеджера подозревают в мошенничестве, растратах и взяточничестве.

В декабре прошлого года суд дважды собирался на заседания по делу бывшего мэра. Перед первым из них Владимир Быков заявил, что «ни в чем не виноват».

Третье заседание было назначено на 13 января. Однако суд отменил его из-за неявки потерпевшего.

Следующий «визит» Владимира Быкова в суд назначили на 14 января, сообщает ГТРК «Вятка». Заседание началось в 13 часов. По информации прокуратуры, на нем суд должен был начать исследование доказательств и допрос свидетелей.

Все заседания по делу Быкова (и не только) проходят при закрытых дверях. Из-за коронавируса в зал суда допускаются только участники процессов.