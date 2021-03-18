В Кирове начали латать ямы на дорогах

С середины марта в областном центре начались активные работы по ремонту ям и выбоин на улицах. Ремонтные работы выполняет АО «Гордормостстрой».

Как отметили в компании, первые же теплые дни привели к таянию снега и вскрытию наиболее «ямистых» участков. Так, в серьезном ремонте нуждается старый мост, улица Карла Маркса от Преображенской до Комсомольской и от Профсоюзной до Октябрьского проспекта, улицы Дерендяева, Герцена, Комсомольская и круговой участок на улице Проезжей.

На перечисленных улицах работы будут проведены в первую очередь. В общей сложности в ближайшее время в Кирове отремонтируют 35 участков автодорог, на которые поступило больше всего нареканий от горожан и проверяющих.

Для заделки ям ГДМС использует литую асфальтобетонную смесь. Она позволяет качественно латать дороги при минусовой температуре (до -10).

Как рассказал сотрудник ГДМС Павел Мутных-Самарцев, заливка ям асфальтобетоном проводится при отсутствии осадков и талой воды после фрезерования и очистки дороги. После того как асфальт будет уложен, выбоину засыпают мелким щебнем для необходимой шероховатости.

Отремонтированные участки должны продержаться не менее полугода – в течение этого срока действует гарантия на работы.

Ранее мы писали, что в 2021 году в Кировской области отремонтируют и построят более 300 километров автодорог.