В Кирове начали набор сотрудников в крупнейший ТЦ

Торговый центр на Луганской откроют через несколько месяцев.

ТЦ «Макси» на Луганской получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщается на официальной страничке компании. Открытие запланировано на март. Осталось около двух месяцев. Поэтому сейчас работы по оформлению точек продаж идут полным ходом.

Большая часть площадей уже сдана. Известно, что откроются магазины как известных для нашего города фирм, так и тех, которые ещё не были представлены на кировском рынке. Это популярные российские и международные бренды. Торговая галерея представлена более 100 крупными и небольшими магазинами.

Там же появится многозальный кинотеатр, рестораны, кафе. Зона фудкорта будет как в ТЦ крупных городов. Также начнёт свою работу семейно-развлекательный центр. Наземная парковка предполагает 1300 мест для автомобилей. Общая площадь объекта — 55 тысяч квадратных метров.

Чтобы обслуживать новый развлекательный центр нужны сотрудники. Уже сейчас открыт набор. Подробности можно узнать по телефону: 8-911-449-17-99.

Ранее мы писали, что ТЦ «Макси» успешно прошел проверку Госстройнадзора.

Фото: vk.com/kirov_maxi