В Кирове начали пылесосить улицы

Со сходом снега в Кирове начались работы по очистке улиц от пыли и мусора, оставшегося с зимы.

На уборку улиц вышла новая техника – машины с пылесосами, которые подметают и моют дорожную поверхность. В настоящее время в Кирове работают 4 тротуарных машины с пылесосами, а также новый вакуумный насос на базе «КамАЗа».

Последний предназначен для очистки прилотковой зоны, осевых частей дороги и уборки мусора с газонов. Выносной насос позволяет убирать как мелкий, так и крупный мусор в самых труднодоступных местах.

— Это помогает значительно быстрее привести улицы в порядок, — говорят в «Гордормостстрое».

Напомним, что «презентация» новой техники состоялась на прошлой неделе.