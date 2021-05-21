В Кирове начали ремонтировать опасные лестницы

В областном центре начались ремонтные работы по приведению в порядок лестничных маршей на городских улицах.

В планах – ремонт более 10 лестниц в рамках проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные качественные дороги». Часть объектов будет отремонтирована на муниципальные средства — на это выделено 1,5 миллиона рублей.

При выборе объектов учитывались пожелания жителей. В настоящее время работы ведутся у дома на улицах Комсомольской, 27, а также Горького, 54 и 56. В ближайшие дни ремонт начнется еще на 7 объектах. Еще 14 лестниц будут включены в работу после обследования и составления проектно-сметной документации.

Как рассказал подрядчик, ремонт проходит следующим образом: старое покрытие снимают, лестницу укрепляют, выравнивают ступени и кладут новую плитку. Затем лестницу штукатурят и затирают швы. Также на лестницах монтируют перила и пандусы.

Уже законтрактованные объекты должны быть сданы к Дню города 12 июня. Гарантия на работы составит 3 года.

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