В Кирове начали сносить аварийный дом на улице Кутузова

В Кирове начались работы по сносу аварийного дома на улице Кутузова, 12. Это уже 36-е здание, которое демонтируют в этом году.

Дом на Кутузова был расселен в 2018 году. 32 его жильца получили новые квартиры в домах на улице Зеленина.

В течение трех лет здание было законсервировано. После составления проекта на демонтаж был заключен контракт с подрядчиком. Работы уже начались.

После сноса здания территорию очистят от строительных отходов и выровняют. В будущем здесь может появиться парковка или общественное пространство. Решение об этом будет принято с учетом мнения жителей соседних домов.

До конца 2021 года в Кирове планируется снести еще несколько домов на Красноармейской, 64/3, Ключевой, 11, Рабочей, 4 и в Машиностроительном переулке. Для переселенцев из аварийного жилья будет построен дом в Урванцево.

Ранее мы писали, что в Кирове снесли незаконные гаражи у школы №42.