В Кирове начали сносить здания КВАТУ

Снос аварийных зданий на территории бывшего военного городка начался 25 марта. Работы проводит компания из Калуги. Реализация первого этапа работ началась 15 марта.

Будут снесены 9 зданий: столовая, 3 склада, бойлерная, 2 производственных корпуса, баня и овощехранилище. Все работы ведутся аккуратно без захламления окружающей территории. Первый этап сноса закончится к началу апреля.

После этого начнется второй этап работ, в рамках которого будут обследованы (и в последующем, вероятно, снесены) еще 15 объектов. Работы запланированы на конец 2021 года. Затем областной минстрой займется планировкой территории, площадь которой составляет около 24 га.

Как отметила врио главы минстроя Ирина Кислухина, особенность данного участка в том, что он окружен домами со всех сторон.

— Это осложняет процесс планирования и использования этой территории, — сказала она.

Поэтому прежде чем начинать какие-либо работы, территория должны быть тщательно изучена, особенно по части транспортной доступности и сохранения зеленых зон. Развитие подобных территорий методом точечной застройки недопустимо.