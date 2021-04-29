В Кирове начали строить улицу Сурикова

В областном центре началось строительство улицы Сурикова, которую планируется продлить от Некрасова до Комсомольской. Протяженность новой дороги составит 800 метров. Работы обойдутся в 272 миллиона рублей.

Как сообщил глава горадминистрации Дмитрий Осипов, работы пройдут в 2 этапа. В рамках первого будет сделан участок от улицы Красина до Некрасова, а затем от Некрасова до Комсомольской. В настоящее время подрядчик осуществил снос зеленых насаждений, установил ограждение и видеонаблюдение на первом участке.

По окончании работ кировчане получат магистральную дорогу шириной 16 метров с четырехполосным движением, а также пешеходной частью и зелеными зонами. Также будут сделаны съезды на перекрестках и во дворы.

При строительстве участка будут применяться черный щебень, пористый асфальт, крупнозернистый асфальтобетон и ЩМА.

Улица Сурикова станет важной транспортной артерией, которая позволит снизить поток машин на улице Попова. Также новая дорога станет альтернативным путем на железнодорожный вокзал.

На стройке с рабочим визитом побывал губернатор Игорь Васильев. Как подчеркнул глава региона, новая улица – комплексный объект для транспорта и пешеходов. Строить такие объекты, отвечающие всем требованиям современной городской среды, область может благодаря обновленным условиям нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

— Строительство участка улицы Сурикова – серьезный и долгожданный проект. Впервые за несколько лет в Кирове с нуля строятся новые улицы, которые будут отвечать всем современным требованиям, — сказал глава области.

Строительные работы будут завершены к 1 октября 2022 года. На время строительства участок от Красина до Некрасова будет закрыт для автотранспорта. Для автомобилистов установят баннеры со схемой альтернативного заезда в жилой сектор.